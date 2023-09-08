В футболке-поло и юбке-миди: княгиня Шарлин появилась с мужем на новом мероприятии

Князь Альбер II и его супруга княгиня Шарлин снова вместе появились на публичном мероприятии.

На знаменитой площади казино завершился "Кубок принцессы Монако", в ходе которого были собраны средства на образовательные проекты Фонда принцессы Монако Шарлин.

Княжеская чета посетила благотворительный турнир по гольфу и даже продемонстрировали свои навыки в этой игре.

45-летняя Шарлин в этот раз была одета в черной футболке-поло и юбке длины миди в тон. Обула Шарлин черные балетки, волосы уложила в прическу, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и сделала лаконичный дневной макияж.

Благодаря турниру и фонду принцессы Монако в жизнь воплощаются различные всемирные программы, включая образование в области водных ресурсов и строительство бассейнов. По данным организации, турнир этого года принесет пользу программам по обеспечению безопасности воды в нескольких странах, включая Шри-Ланку и Бангладеш.

Напомним, ранее на этой неделе Шарлин и Альбер уже появлялись на публике. Королевская чета выступила единым фронтом, принимая нового посла Франции в Монако Жана Д'Оссонвиля в Княжеском дворце.

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