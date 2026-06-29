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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

В футболке с дыркой под мышкой: Кристен Стюарт делала селфи с поклонниками на фестивале в Биаррице

Кристен Стюарт проводит время в Биаррице, на юго-западе Франции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Там проходит 4-й Международный кинофестиваль «Новые волны» — это международный кинофестиваль в Биаррице, посвященный молодым кинематографистам, голосам нового поколения и историям молодежи. В этом году жюри возглавила актриса и режиссер Кристен Стюарт.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Мы уже показывали ранее, как Стюарт в экстравагатном образе от Chanel появилась на фестивале.

Также фотографы запечатлели знаменитость, когда она фотографировалась с поклонниками. Одета актриса была синюю короткую футболку с дыркой под мышкой и бежевых широких брюках с тонким черным поясом на талии. Актриса сделала прическу с мокрым эффектом и надела очки со светлыми линзами.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
312
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