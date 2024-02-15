В футболке с лицом мужа: принцесса Евгения поделилась забавными фото в Сети

Принцесса Евгения поделилась с фолловерами новыми фотографиями, на которых она запечатлена со своим мужем Джеком Бруксбэнком.
Кадры принцесса Йоркская опубликовала в честь прошедшего вчера праздника – Дня святого Валентина.
В историях в Instagram Евгения поделилась несколькими ранее не публиковавшимися фотографиями с ее мужем. Это было селфи пары, во время отдыха на улице, которое принцесса дополнила множеством изображений красных сердец.
А на втором фото Евгения запечатлена в футболке с изображением ее мужа Джека и в очках в форме сердец.
Напомним, недавно старшему сыну пары Августу Бруксбэнку исполнилось три года. В честь праздника принцесса Йоркская делилась новыми фотографиями мальчика.
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