В футболке с лицом мужа: принцесса Евгения поделилась забавными фото в Сети

Принцесса Евгения поделилась с фолловерами новыми фотографиями, на которых она запечатлена со своим мужем Джеком Бруксбэнком.

Кадры принцесса Йоркская опубликовала в честь прошедшего вчера праздника – Дня святого Валентина.

В историях в Instagram Евгения поделилась несколькими ранее не публиковавшимися фотографиями с ее мужем. Это было селфи пары, во время отдыха на улице, которое принцесса дополнила множеством изображений красных сердец.

Принцесса Евгения и ее муж Джек / Фото: Instagram принцессы Евгении

А на втором фото Евгения запечатлена в футболке с изображением ее мужа Джека и в очках в форме сердец.

Принцесса Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, недавно старшему сыну пары Августу Бруксбэнку исполнилось три года. В честь праздника принцесса Йоркская делилась новыми фотографиями мальчика.

Принцесса Евгения с сыном Августом / Фото: Instagram принцессы Евгении

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