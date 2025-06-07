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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В футболке сборной Иордании: принцесса Раджва сходила на футбольный матч

Принцесса Иордании Раджва посетила отборочный матч чемпионата мира по футболу между Иорданией и Оманом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Раджва

Принцесса Раджва

Супруга наследного принца Хусейна, несмотря на то, что имеет саудовское происхождение, надела официальную футболку национальной сборной Иордании по футболу, которую сочетала с бежевыми брюками от бренда Victoria Beckham, которые имели высокую посадку.

Принцесса Раджва

Принцесса Раджва

Также Раджва собрала волосы в высокую прическу-пучок, сделала нежный макияж и надела несколько лаконичных золотых украшений.

Принцесса Раджва

Принцесса Раджва

Также рядом с Раджвой можно заметить двух других детей королевы Рании — принцесс Иман и Сальму, которые также были одеты в футболки национальной сборной.

Принцесса Раджва

Принцесса Раджва

В предверии этого матча муж Раджвы Хусейн опубликовал милое видео с их дочерью 10-месячной принцессой Иман, которая в национальной форме своей страны хлопала в ладоши.

Принц Хусейн и принцесса Иман

Принц Хусейн и принцесса Иман

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