В футболке со своим изображением: пес Патрон показал новую фотографию

Известная собака-пиротехник примерила футболку, на которую нанесли ее изображение.
Пес-сапер Патрон порадовал фолловеров новым снимком. На нем собака позирует в белой футболке со своим изображением, на котором она в служебном жилете спит.
А еще Патрон поздравил свой родной город Чернигов с днем рождения.
"Я так люблю его, потому что: это мой дом, мои деревца, мой парк. Город, который героически выстоял против оккупантов. Не уцелел полностью, потерял много жителей, но выстоял. Город, в котором я нашел свое предназначение, и возможно, любовь. Город, в котором живут мои люди, работает моя команда. Город, в котором был создан даже этот аккаунт (кстати, на фото 4 его создатель, мой коллега Вадим. Спасибо).
Люблю свой город и его обитателей. Может здесь когда-нибудь будет улица пса Патрона, и там будет отличная площадка для собак. С днем рождения, Чернигов", – написала собака.
Напомним, ранее Патрон показал своих коллег-спасателей.
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