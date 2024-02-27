В футболке, юбке и серьгах-ракушках: королева Максима посетила новую организацию

Вчера Ее Величество посетила Кооператив Financiera de Antioquia, который ориентирован на сегменты с низкими доходами, включая сельское население, коренное население, женщин и мигрантов в Медельине.

Королева Максима находится с трехдневным визитом в Колумбии в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день на Максиме была юбка Natan Couture средней длины и с поясом на талии, которую уже носила ранее также она надела белую футболку и трикотажный молочный джемпер набросила на шею. Обута Максима была в черные кожаные шльопанцы от Hermes.

В этот раз королева подобрала к образу больше аксессуаров, в частности надела серьги-ракушки от Seaman Schepps, несколько браслетов на запястье и крупное черное кольцо на пальце. От яркого маникюра в этот раз Ее Величество отказалась, а волосы просто распустила.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, образ с первого дня визита королевы в Колумбию мы показывали здесь.

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