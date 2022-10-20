В футболке за 30 долларов и брюках от Valentino: новый выход герцогини Сассекской

Мероприятие называлось Women at Spotify, и герцогиня Сассекская посетила его от имени своего эксклюзивного подкаста Archetypes.

Герцогиня прибыла на встречу в футболке черного цвета за 30 долларов с популярного торгового сайта Etsy (футболка была разработана для поддержки протестов в Иране в связи с трагической гибелью Махсы Амини) и черных кутюрных брюках из крепа от Valentino за 1230 долларов. У Меган были распущены волосы, а на лице был легкий макияж.

Меган позировала с Манданой Даяни, иранской активисткой за права женщин, а также президентом Archewell. Мандана и поделилась совместными фотографиями с мероприятия в Instagram.

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"Женщины. Жизнь. Свобода. Союзники появились во многих формах за последний месяц после смерти Махсы Амини. Я так благодарна за то, что работаю с невероятными женщинами, такими как Меган и моя иранская коллега и подруга Эшли Момтахени, поскольку мы продолжаем подчеркивать храбрость и мужество женщин и молодых девушек на передовой одного из самых важных феминистских движений нашей страны. Жизни", - написано в подписи к фотографиям.

Также недавно герцогиня Сассекская снялась в новой фотосессии для журнала Variety, а в интервью Меган рассказала о том, какие у нее были отношения с королевой Елизаветой II.

Герцогиня Сассекская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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