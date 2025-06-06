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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В футбольной форме сборной Иордании: принц Хусейн показал, как болел с 10-месячной дочкой

Принцесса Иордании Иман, которой всего 10 месяцев, уже большая поклонница футбола.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Благодаря своему отцу принцу Хусейну она поддержала футбольную команду своей страны самым милым из возможных способов.

Молодой отец наследный принц Хусейн опубликовал в своем Instagram видео с дочерью. Малышка была одета в крошечную футболку и шорты национальной сборной Иордании по футболу. Иман сидела у него на коленях и хлопала в ладоши, а отец наблюдал за ней и улыбался.

«Иман готова к сегодняшнему матчу и ее боевой дух высок. Удачи смельчакам», — написал принц на видео, имея в виду, что из сборная играла против национальной сборной Омана.

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принцесса Иман — пока что единственный ребенок принца Хусейна и принцессы Раджвы, которые поженились в июне 2023 года на церемонии в Аммане. Пара была помолвлена ​​в течение девяти месяцев. Девочка родилась 3 августа 2024 года.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

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