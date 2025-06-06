В футбольной форме сборной Иордании: принц Хусейн показал, как болел с 10-месячной дочкой

Принц Хасейн и принцесса Иман

Реклама

Благодаря своему отцу принцу Хусейну она поддержала футбольную команду своей страны самым милым из возможных способов.

Молодой отец наследный принц Хусейн опубликовал в своем Instagram видео с дочерью. Малышка была одета в крошечную футболку и шорты национальной сборной Иордании по футболу. Иман сидела у него на коленях и хлопала в ладоши, а отец наблюдал за ней и улыбался.

«Иман готова к сегодняшнему матчу и ее боевой дух высок. Удачи смельчакам», — написал принц на видео, имея в виду, что из сборная играла против национальной сборной Омана.

Реклама

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принц Хасейн и принцесса Иман

Принцесса Иман — пока что единственный ребенок принца Хусейна и принцессы Раджвы, которые поженились в июне 2023 года на церемонии в Аммане. Пара была помолвлена ​​в течение девяти месяцев. Девочка родилась 3 августа 2024 года.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images