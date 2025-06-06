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В футбольной форме сборной Иордании: принц Хусейн показал, как болел с 10-месячной дочкой
Принцесса Иордании Иман, которой всего 10 месяцев, уже большая поклонница футбола.
Благодаря своему отцу принцу Хусейну она поддержала футбольную команду своей страны самым милым из возможных способов.
Молодой отец наследный принц Хусейн опубликовал в своем Instagram видео с дочерью. Малышка была одета в крошечную футболку и шорты национальной сборной Иордании по футболу. Иман сидела у него на коленях и хлопала в ладоши, а отец наблюдал за ней и улыбался.
«Иман готова к сегодняшнему матчу и ее боевой дух высок. Удачи смельчакам», — написал принц на видео, имея в виду, что из сборная играла против национальной сборной Омана.
Принцесса Иман — пока что единственный ребенок принца Хусейна и принцессы Раджвы, которые поженились в июне 2023 года на церемонии в Аммане. Пара была помолвлена в течение девяти месяцев. Девочка родилась 3 августа 2024 года.