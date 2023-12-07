В гипюровом платье и красных лодочках: сестра принцессы Уэльской блистала на красной дорожке

40-летняя мать троих детей присутствовала на церемонии вручения наград Heart Hero Awards 2023 (Британского фонда сердца) в Glaziers Hall. На дорожку Пиппа вышла в изысканном коктейльном платье из гипюра бутылочно-зеленого цвета с высоким воротником от SELF-PORTRAIT, дополнив наряд красными замшевыми туфлями Emmy London и красным клатчем от этого же бренда.

Каштановые волосы Пиппы были распущены и немного накручены локонами, она сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы. Из украшений на ней был тонкий золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцах, а покрывать ногти лаком Пиппа не стала.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

Мероприятие было направлено на то, чтобы отметить людей, которые посвящают большую часть своего времени и энергии борьбе с болезнями сердца и системы кровообращения.

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