В гипюровом платье и туфлях Prada: красивая герцогиня Софи посетила вечеринку с Уэльскими

Герцог и герцогиня Эдинбургские посетили Garden Party в Букингемском дворце.
Софи и Эдвард приветствовали гостей вместе с принцем и принцессой Уэльскими. Чтили в этот день волонтеров всей страны, чтобы отметить их достижения и вдохновить других людей на работу.
Герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в кружевном голубом платье из гипюра от Suzannah London стоимостью 1625 долларов, к нему подобрала шляпу в тон с широкими полями, украшенную цветами и клатч из крокодиловой кожи от Sophie Habsburg.
Обута Софи была в бежевые туфли-лодочки на каблуках от Prada, на запястье у нее был интересного дизайна золотой браслет, а в ушах - цветочные серьги с голубыми камнями.
Напомним, принцесса Уэльская появилась на Garden Party в старом платье, а вот принцесса Анна надела бежевое пальто с вышивкой, в тон которому подобрала перчатки, клатч и туфли на каблуках и надела снова шляпу с пером.
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