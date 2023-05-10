В гипюровом платье и туфлях Prada: красивая герцогиня Софи посетила вечеринку с Уэльскими

Софи и Эдвард приветствовали гостей вместе с принцем и принцессой Уэльскими. Чтили в этот день волонтеров всей страны, чтобы отметить их достижения и вдохновить других людей на работу.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в кружевном голубом платье из гипюра от Suzannah London стоимостью 1625 долларов, к нему подобрала шляпу в тон с широкими полями, украшенную цветами и клатч из крокодиловой кожи от Sophie Habsburg.

Обута Софи была в бежевые туфли-лодочки на каблуках от Prada, на запястье у нее был интересного дизайна золотой браслет, а в ушах - цветочные серьги с голубыми камнями.

Принц Уильяма, принцесса Кейт, герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская появилась на Garden Party в старом платье, а вот принцесса Анна надела бежевое пальто с вышивкой, в тон которому подобрала перчатки, клатч и туфли на каблуках и надела снова шляпу с пером.

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