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В гламурных платьях: королева Бельгии Матильда и ее младшая дочь посетили музыкальный конкурс
31 мая королева Бельгии Матильда и ее младшая дочь, принцесса Элеонора, посетили заключительный вечер 21-го конкурса пианистов имени королевы Елизаветы, который состоялся в Брюссельском центре изящных искусств.
В течение вечера мать и дочь прослушали концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран. По этому случаю принцесса Элеонора надела платье с халтер от El Corte Inglés синего цвета. Ее наряд дополняло каплевидное декольте, а также широкий пояс-украшение на талии. Королева же надела золотое платье длины миди.
Наряд Ее Величества был от Maison Natan — платеь полностью расшито пайетками и имело рукава флаттер. Свой образ она дополнила золотыми туфлями на каблуках, высокой прической, а также золотым браслетом-манжетой с бриллиантами.
Конкурс, который посетили королевские особы, принимает молодых академических музыкантов и исполнителей и проводится в Брюсселе с 1937 года. Он назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Она была большой любительницей музыки и сама играла на скрипке.
В этом году престижный конкурс выиграл пианист Никола Меувсен. Это первый случай, когда нидерландец стал обладателем этой премии. Талантливый музыкант позировал с королевой и принцессой для фото.
В прошлом году королева и принцесса также посетили этот конкурс и привлекли много внимания, поскольку надели наряды в одном цвете.