В гламурных платьях: королева Бельгии Матильда и ее младшая дочь посетили музыкальный конкурс

Королева Матильда, принцесса Элеонора и Никола Меувсен / © Getty Images

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В течение вечера мать и дочь прослушали концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран. По этому случаю принцесса Элеонора надела платье с халтер от El Corte Inglés синего цвета. Ее наряд дополняло каплевидное декольте, а также широкий пояс-украшение на талии. Королева же надела золотое платье длины миди.

Наряд Ее Величества был от Maison Natan — платеь полностью расшито пайетками и имело рукава флаттер. Свой образ она дополнила золотыми туфлями на каблуках, высокой прической, а также золотым браслетом-манжетой с бриллиантами.

Королева Матильда, принцесса Элеонора и Никола Меувсен / © Getty Images

Конкурс, который посетили королевские особы, принимает молодых академических музыкантов и исполнителей и проводится в Брюсселе с 1937 года. Он назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Она была большой любительницей музыки и сама играла на скрипке.

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В этом году престижный конкурс выиграл пианист Никола Меувсен. Это первый случай, когда нидерландец стал обладателем этой премии. Талантливый музыкант позировал с королевой и принцессой для фото.

В прошлом году королева и принцесса также посетили этот конкурс и привлекли много внимания, поскольку надели наряды в одном цвете.

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Филипп и королева Матильда отводят принцессу Элеонор в школу / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Филипп и королева Матильда отводят принцессу Элеонор в школу / © Getty Images