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В годовщину ее смерти: брат принцессы Дианы показал неопубликованные ранее фото своей сестры

В годовщину ее смерти: брат принцессы Дианы показал неопубликованные ранее фото своей сестры

Чарльз Спенсер со своей сестрой принцессой Дианой и их матерью Фрэнсис / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Младший брат принцессы Дианы опубликовал трогательный пост в годовщину смерти своей старшей сестры.

60-летний 9-й граф Спенсер в субботу, 31 августа, поделился публикацией в Instagram, посвященной 27-й годовщине гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.

На фотографии изображены различные фотографии и газетные вырезки, посвященные принцессе Диане, в том числе статья о ее крестинах и фотография маленькой Дианы Спенсер, играющей на улице в детстве.

«27 лет и кажется, что вчера принцесса Диана будет вечно молодой. Вечно красивой. Ушла так скоро. Я на 3 года моложе ее, и она такая икона в моей памяти и жизни. Ее наследие будет жить вечно», - написал Чарльз Спенсер.

Напомним, Чарльз Спенсер — младший из пяти детей Джона Спенсера и Фрэнсис Шанд Кидд. Мать Чарльза, Дианы и их двоих сестер бросила детей ради нового любовника и впоследствии умирала в одиночестве.

Ранее мы вспоминали о том, какую роковую ошибку допустила Диана, которая ее и убила в 1997 году.

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