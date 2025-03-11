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В "голом" платье и лаковых туфлях: греческая принцесса на модном ивенте в Париже

В "голом" платье и лаковых туфлях: греческая принцесса на модном ивенте в Париже

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь – посетила Парижскую неделю моды.

Принцесса Мария-Олимпия приехала на ужин Frame Dinner в Chateau Voltaire, который прошел в рамках Недели моды во французской столице. Для светского выхода принцесса выбрала пикантный наряд, на ней было черное кружевное прозрачное платье, обута девушка была в лаковые туфли на каблуках, а в руках держала маленький черный клатч.

Мария-Олимпия сделала легкий макияж с блестящими светлыми тенями на веках, подчеркнула ресницы и нанесла прозрачно-розовый блеск на губы. Она улыбалась, позируя перед фотографами.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее Мария-Олимпия была замечена среди гостей модного показа известного бренда Elie Saab, который презентовал публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2025.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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