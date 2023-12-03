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В "голом" платье и туфлях цвета металлик: Наоми Кэмпбелл в соблазнительном луке появилась на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
983
Время на прочтение
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В "голом" платье и туфлях цвета металлик: Наоми Кэмпбелл в соблазнительном луке появилась на красной дорожке

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Модель выбрала для своего появления красивый наряд от Alexander McQueen.

Наоми Кэмпбелл посетила международный кинофестиваль "Красное море" в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

На красной дорожке модель появилась в соблазнительном аутфите. На ней было асимметричное прозрачное платье из коллекции сезона весна-лето 2024 бренда Alexander McQueen SS24 RTW, которое состояло из верха, украшенного серой вышивкой и блестками, и белой фатиновой юбки. Наряд идеально сидел на ее стройной фигуре.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Кэмпбелл дополнила аутфит туфлями цвета металлик, разноцветными браслетами на руках, длинным золотым кулоном и цепочками с синими камнями на шее и элегантными серьгами. Модель надела длинный парик, а в макияже сделала акцент на фиолетовых тенях.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл засветила огромный бриллиант на руке и спровоцировала слухи о помолвке.

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Дата публикации
Просмотры
983
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