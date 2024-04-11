В "голом" платье с камнями и бисером: Джилл Байден в роскошном образе появилась на государственном ужине

72-летняя первая леди США в наряде от Oscar de la Renta предстала на мероприятии в Белом доме.

В США с официальным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисиду вместе с супругой Юко Кисидой. По этому случаю президентские супруги Джо и Джилл Байдены организовали в Белом доме государственный ужин.

Юко и Фумио Кисида, Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди США продемонстрировала роскошный образ в вечернем платье макси от Oscar de la Renta.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Наряд, разработанный Фернандо Гарсией и Лаурой Ким, был полностью расшит сапфирово-синими и светло-серебристыми камнями и бисером с цветочными мотивами. Платье было прозрачным и имело под низом нюдовую подкладку, которая создавала эффект "голого" наряда.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила белыми блестящими туфлями-лодочками. Она сделала элегантную прическу, макияж с акцентом на глазах, украсила уши длинными серьгами, а шею – деликатной золотой цепочкой с подвеской Mama.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, на праздновании Пасхи в Белом доме Джилл Байден предстала в розовом пальто и жемчужных серьгах.

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