В голубо-сером пальто и брюках-клеш: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Специальной Олимпиаде

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Эти Игры объединили спортсменов с интеллектуальными нарушениями со всего мира.

На стадионе Inalpi Arena в Турине премьер появилась в монохромном луке. На ней было стильное пальто голубо-серого оттенка с большими наложенными карманами, свитер в тон и штаны-клеш со стрелками. Аутфит Джорджа дополнила белыми кедами.

Джорджа Мелони / Фото: Getty Images

Мелони собрала волосы в низкий хвост, что бывает довольно редко, сделала макияж с помадой ягодного цвета, украсила уши элегантными серьгами с камнями, а на руке красовалось кольцо с большим камнем.

Напомним, Джорджа Мелони во время визита в Великобританию продемонстрировала эффектный образ в белоснежном костюме, который состоял из удлиненного двубортного жакета и брюк-палаццо.

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