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В голубо-желтом образе: министр обороны Австрии прибыла на рабочую встречу в Прагу

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В голубо-желтом образе: министр обороны Австрии прибыла на рабочую встречу в Прагу

Клаудия Таннер / Фото: Associated Press

Клаудия Таннер с рабочим визитом приехала в Чехию.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер прибыла на встречу министров обороны ЕС в Пражском конгресс-центре в Праге.

Для этого события она выбрала аутфит в голубо-желтом цвете. Интересно, это просто совпадение или таким способом она хотела продемонстрировать свою поддержку Украине.

Клаудия Таннер / © Associated Press
Клаудия Таннер / Фото: Associated Press

На ней был брючный голубой костюм с белыми пуговицами на жакете, блузка с желтым флористическим принтом и белый пояс.

Клаудия Таннер / © Associated Press
Клаудия Таннер / Фото: Associated Press

Свой лук Таннер дополнила серебряными кольцами и серьгами-кольцами.

Напомним, все больше мировых политиков демонстрируют свою поддержку украинскому народу, надевая наряды в цвет нашего флага. К примеру, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли прибыла на встречу министров иностранных дел G20 в Нуса-Дуа в синем брючном костюме и желтом топе.

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