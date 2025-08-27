- Дата публикации
В голубо-желтых серьгах и в платье с V-образным вырезом: министр образования Испании на пресс-конференции
Политик в нежном аутфите появилась перед журналистами.
Министр образования, профессиональной подготовки и спорта и пресс-секретарь правительства Испании Пилар Алегрия приняла участие в пресс-конференции в Мадриде.
Там она предстала в нежно-голубом платье с V-образным вырезом, короткими рукавами и небольшими пуговицами.
Аутфит политик дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с красной помадой и серым маникюром. Уши она украсила геометрическими голубо-желтыми серьгами.