Общество
107
1 мин

В голубо-желтых серьгах и в платье с V-образным вырезом: министр образования Испании на пресс-конференции

Политик в нежном аутфите появилась перед журналистами.

Автор публикации
Алина Онопа
Пилар Алегрия

Пилар Алегрия / © Getty Images

Министр образования, профессиональной подготовки и спорта и пресс-секретарь правительства Испании Пилар Алегрия приняла участие в пресс-конференции в Мадриде.

Там она предстала в нежно-голубом платье с V-образным вырезом, короткими рукавами и небольшими пуговицами.

Пилар Алегрия / © Getty Images

Пилар Алегрия / © Getty Images

Аутфит политик дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с красной помадой и серым маникюром. Уши она украсила геометрическими голубо-желтыми серьгами.

