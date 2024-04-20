В голубом аутфите и цветочных серьгах: королева Матильда появилась на рабочем мероприятии

Королева Матильда была запечатлена во время королевского визита в Европейскую банковскую федерацию в рамках миссии королевы в качестве защитника целей развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) в Брюсселе.

Королева впервые присутствует на церемонии награждения Европейской денежной викторины, в которой участвуют студенты из более чем 20 европейских стран. Затем она встретится с шестью победителями.

Супруга короля в этот день надела блузку с бантом из хлопкового поплина голубого цвета от Natan Couture, к которой подобрала брюки со стрелками такого же цвета и сумку Giorgio Armani и обула серые замшевые туфли на каблуках Gianvito Rossi.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Свой образ Матильда дополнила серьги с кристаллами жасмина от Carolina Herrera, надела часы на запястье и свое помолвочное кольцо с сапфиром и обручальное золотое кольцо. У нее была ее фирменная прическа и легкий макияж на лице, а завершали образ цветочные серьги.

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