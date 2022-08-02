В голубом бикини с ромашками: Изабель Гулар продемонстрировала идеальную фигуру

Изабель Гулар не перестает радовать фолловеров своими снимками в купальниках.

На этот раз модель опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует у кактуса в голубом бикини с ромашками на лифчике и с завязками вокруг талии. Пляжный лук она дополнила цветным ожерельем на бедрах, голубыми серьгами, жемчужным ожерельем и желтым маникюром.

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Гулар похвасталась не только идеальной фигурой, стильным купальником, но и красивым загаром.

Ранее Изабель хвасталась стройной фигурой в апельсиновом бикини.

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