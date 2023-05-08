В голубом блейзере и брюках: будущая королева Кейт тепло общалась с публикой на коронационном обеде

Принц и принцесса Уэльские посетили большой обед в честь коронации Чарльза III в Чалфонт-Сент-Джайлс, где тепло общались с публикой и даже делали селфи.
Принцесса Кейт снова нарушила королевское правило во время очередного выхода в свет и с удовольствием селфилась с людьми, которые пришли на мероприятие.
На Кейт Миддлтон в этот день был голубой двубортный льняной блейзер от Reiss, которые она сочетала с белой трикотажной кофтой и черными брюками из крепа от LK Bennett
Дневной образ принцесса дополнила жемчужными серьгами от Kiki McDonough и кольцом принцессы Дианы на пальце, о котором недавно рассказала неожиданный секрет.
А вчера вечером Кэтрин и Уильям вместе со старшими детьми посетили коронационный концерт в Виндзоре, организованный на следующий день после коронации Чарльза и Камиллы.
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