В голубом блейзере и брюках: будущая королева Кейт тепло общалась с публикой на коронационном обеде

Принц и принцесса Уэльские посетили большой обед в честь коронации Чарльза III в Чалфонт-Сент-Джайлс, где тепло общались с публикой и даже делали селфи.

Принцесса Кейт снова нарушила королевское правило во время очередного выхода в свет и с удовольствием селфилась с людьми, которые пришли на мероприятие.

Кейт на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Кейт на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

На Кейт Миддлтон в этот день был голубой двубортный льняной блейзер от Reiss, которые она сочетала с белой трикотажной кофтой и черными брюками из крепа от LK Bennett

Кейт на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Дневной образ принцесса дополнила жемчужными серьгами от Kiki McDonough и кольцом принцессы Дианы на пальце, о котором недавно рассказала неожиданный секрет.

Кейт на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

А вчера вечером Кэтрин и Уильям вместе со старшими детьми посетили коронационный концерт в Виндзоре, организованный на следующий день после коронации Чарльза и Камиллы.

Принцесса Уэльская с семьей на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

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