В голубом кейп-пальто и бархатных брюках: королева София вышла в свет

84-летняя испанская королева София прекрасно себя чувствует и продолжает исполнять королевские обязанности.

София, почетный президент Комитета защитников La Musica del Reciclaje, в сопровождении своей сестры, принцессы Греции и Дании Ирины, на днях посетила рождественский концерт, организованный оркестром в Cine Capitol на Гран-Виа в Мадриде.

Королева София / Фото: Getty Images

Одета королева София была в голубое кейп-пальто, к которому подобрала широкие бархатные брюки, черные туфли и золотистую блузку. Образ свой королева дополнила многочисленными украшениями на шее и серьгами с камнями, а также сделала укладку и дневной макияж.

Ранее мы показывали вам праздничную открытку, которую представила королева София и ее муж король Хуан Карлос I. К сожалению, они не выбрали совместное фото для публикации, но поставили свои подписи на ней.

Король Хуан Карлос I и королева София / Фото: Getty Images

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