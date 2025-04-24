В голубом кимоно: дочь японского императора – принцесса Айко – появилась на вечеринке в саду

Принцесса Айко / © Associated Press

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Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако – принцесса Айко – присутствовала на весенней вечеринке в императорском саду дворца Акасака в Токио.

Принцесса Айко / © Associated Press

Там Ее Величество появилось в нежном аутфите. Она была одета в голубое кимоно с ярким принтом, а также в золотисто-красном оби. Наряд Айко дополнила белыми носками и золотистой обувью дрози. В руках она держала золотистую сумочку.

Принцесса Айко / © Getty Images

Напомним, принцесса Айко на одном из мероприятий предстала в голубом наряде, состоявшем из платья длины миди и жакета с четырьмя накладными клапанами.

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