В голубом кимоно с цветочным принтом: императрица Масако на вечеринке в саду

Японская императрица выбрала для своего выхода красивый аутфит в национальном стиле.

Императрица Масако и император Нарухито посетили вечеринку, которая прошла в живописных садах императорской резиденции Акасака в Токио.

Масако появилась на закате в нежном образе. На ней было голубое кимоно с цветочным принтом, которое она дополнила золотистым оби с узором. Аутфит Ее Величество дополнила белыми носками и национальной обувью – дзори. На лице у нее была белая защитная маска. В руках она держала бежевый клатч.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Император был одет в черный фрак, серую жилетку, белую рубашку, галстук серебряного оттенка и полосатые брюки.

Вечеринку посетила и другие члены монаршей семьи: наследный принц Акисино (Фумихито), принцесса Кико и принцесса Како.

Император Нарухито, императрица Масако, принц Акисино, принцесса Кико и принцесса Како / Фото: Getty Images

Напомним, на коронацию Чарльза III приезжала принцесса Кико с мужем принцем Акисино. Принцесса предстала на торжественном мероприятии в пудровом кимоно с золотисто-белым принтом и серо-зеленое оби с цветочным золотисто-оранжевым орнаментом.

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