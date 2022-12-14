В голубом кимоно с цветочным принтом: японская принцесса Кико в нежном образе посетила премию по биологии

Японская принцесса продемонстрировала на ивенте красивый аутфит в национальном наряде.

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико посетили состоявшуюся в Токио церемонию вручения международной премии по биологии.

Для такого события Акисино выбрала нежный образ в национальной одежде. На ней было голубое кимоно с цветочным принтом, которое она дополнила бежево-золотистым оби с большим цветком. На ней была национальная обувь – дзори – кремового оттенка.

Принц Акисино и принцесса Кико / Фото: Associated Press

В руке принцесса держала золотистый клатч. На лицо она надела белую защитную маску, а руку украсила кольцом с жемчужиной.

Принц Акисино был одет в черный костюм, белую рубашку, галстук в полоску и черные туфли.

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