В голубом костюме и белых кедах: стильный образ Брижит Макрон в Мадагаскаре

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон во время визита в Мадагаскар посетили благотворительную ассоциацию Акамасоа («Добрый друг») в Антананариву. Вместе с основателем ассоциации – священником-миссионером Педро Опекой – они приняли участие в мероприятии.

Там Брижит появилась в голубом костюме, состоявшем из жакета и брюк-клеш со стрелками, и белой футболке. Впервые за долгое время первая леди каблуки сменила на удобные белые кеды.

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

Аутфит Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс и деликатной цепочкой на шее.

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Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, президентские супруги Франции в рамках пятидневного тура по Индийскому океану встретились с президентом Мадагаскара Анри Радзуэлином и его женой Миали Радзуэлиной.