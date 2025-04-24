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В голубом костюме и белых кедах: стильный образ Брижит Макрон в Мадагаскаре
Президентские супруги Франции находятся в пятидневном туре по Индийскому океану.
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон во время визита в Мадагаскар посетили благотворительную ассоциацию Акамасоа («Добрый друг») в Антананариву. Вместе с основателем ассоциации – священником-миссионером Педро Опекой – они приняли участие в мероприятии.
Там Брижит появилась в голубом костюме, состоявшем из жакета и брюк-клеш со стрелками, и белой футболке. Впервые за долгое время первая леди каблуки сменила на удобные белые кеды.
Аутфит Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс и деликатной цепочкой на шее.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, президентские супруги Франции в рамках пятидневного тура по Индийскому океану встретились с президентом Мадагаскара Анри Радзуэлином и его женой Миали Радзуэлиной.