В голубом костюме и элегантных украшениях: Джилл Байден на мероприятии в Кембридже

Первая леди выбрала для своего появления нежный деловой образ.

Джилл Байден выступила в ходе дискуссии об исследовании здоровья женщин в Кембридже, штат Массачусетс.

Там первая леди предстала в деловом образе. На ней была голубая блузка и голубой костюм, состоявший из жакета с одной пуговицей и прямых брюк со стрелками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила ожерельем и цепочками на шею, элегантными серьгами в виде звезд и золотыми браслетами. К лацкану она прикрепила интересную брошь с камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в элегантном пальто и замшевых сапогах вернулась в Белый дом.

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