В голубом костюме и красивых украшениях: императрица Масако в элегантном образе посетила Монголию

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

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Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако с официальным визитом посетили Улан-Батор. Там их встретили президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух и первая леди Лувсандорджийн Болорцецег.

Императрица Масако появилась в элегантном образе. На ней был голубой костюм, состоявший из приталенного жакета с белой каймой и голубыми пуговицами и юбки миди прямого силуэта.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнила голубой шляпой-таблеткой с белым бантом, голубым клатчем, белыми перчатками и белыми кожаными туфлями. Уши Масако украсила красивыми серьгами с жемчужинами и бриллиантами, а к жакету прикрепила изысканную брошь в виде листика с камнями.

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Император Нарухито был одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук, который выглядел гармонично с луком его жены.

Напомним, императрица Масако со своей дочерью - принцессой Айко - продемонстрировали схожие образы во время посещения памятного мероприятия.