В голубом костюме и любимых туфлях: королева Камилла посетила Вестминстерское аббатство

Королева Камилла приехала сегодня утром в Вестминстерское аббатство, чтобы посмотреть на новый проект в честь короля Чарльза III.
Камилла надела короткий голубой жакет в сочетании с белым топом и юбку длины до колен в сочетании с туфлями с круглыми черными носами от Chanel на каблуках. На жакете у королевы была пришпилена брошка с бриллиантами, на шее ее любимые подвески Kiki McDonough и золотая пластинчатая подвеска с инициалами ее внуков: Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гас, а в ушах жемчужные серьги-висюльки.
Королева сделала безупречную укладку, макияж на лице, а на ее пальце мы не заметили помолвочного кольца, лишь обручальное из валлийского золота.
В этом году Камилла стала покровительницей проекта ризницы Вестминстерского аббатства. Здание ризницы, расположенное на территории Вестминстерского аббатства, после завершения строительства будет названо ризницей короля Чарльза III в честь монарха, пишет Daily Mail. Хотя строительство еще не полностью завершено, королеве Камилле показали площадку, где проект еще находится в стадии строительства. А также королева встретилась с архитектором здания, кавалером ордена Британской империи Птолемеем Хьюго Дином.
Напомним, на прошлой неделе король и королева посетили шотландский парламент. Во время визита Чарльз рассказал, почему его мать Елизавета II решила провести последние дни в Балморале.
А на днях бывший премьер-министр Борис Джонсон назвал настоящую причину смерти королевы.
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