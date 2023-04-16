В голубом костюме и на шпильках: красивая королева Максима выступила на семинаре

Королева Нидерландов Максима приняла участие в семинаре "Цифровая общественная инфраструктура: накопление преимуществ", который состоялся во время весенних встреч Всемирного банка и МВФ в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Там Ее Величество предстала в красивом деловом образе. На нем был голубой костюм от бельгийского бренда Dries Van Noten, стоимость которого 1800 долларов.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Наряд состоял из двухбортного жакета с большими накладными карманами и штанов-палаццо. Его Максима скомбинировала с атласной рубашкой серо-голубого оттенка и замшевыми коричневыми туфлями на шпильках.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева сделала аккуратную укладку, в макияже внимание акцентировала на глазах, подчеркнув их черным карандашом, уши украсила милыми серьгами в виде цветов из камней, а руки – кольцами с камнями. Нежный маникюр завершил ее лук.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Напомним, недавно королева Максима вместе с первой леди Франции прогулялась цветочным парком Кекенхоф. Там Ее Величество появлась в красном брючном костюме от JOSEPH, клетчатом пальто и замшевых туфлях в тон наряда.

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