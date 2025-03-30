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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
397
Время на прочтение
1 мин

В голубом костюме и на шпильках: министр внутренней безопасности США в эффектном образе появилась в Мексике

53-летняя Кристи Ноэм выглядит роскошно.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Кристи Ноэм

Кристи Ноэм / © Associated Press

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм с официальным визитом посетила Мексику. В национальном дворце в Мехико она встретилась с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте. Ноэм также встретилась с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Хуан Рамон де ла Фуэнте и Кристи Ноэм / © Associated Press

Хуан Рамон де ла Фуэнте и Кристи Ноэм / © Associated Press

Кристи выглядела эффектно в белом топе и стильном голубом костюме, который состоял из двубортного жакета и узких укороченных брюк. Наряд она скомбинировала с бежевыми остроносыми туфлями на шпильках.

Кристи Ноэм / © Associated Press

Кристи Ноэм / © Associated Press

Ноэм сделала красивую прическу с локонами и насыщенный макияж с пышными накладными ресницами. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с жемчужинами, шею – жемчужным ожерельем, а руку – коктейльным кольцом.

Кристи Ноэм и Клаудия Шейнбаум / © Associated Press

Кристи Ноэм и Клаудия Шейнбаум / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
397
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