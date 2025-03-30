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В голубом костюме и на шпильках: министр внутренней безопасности США в эффектном образе появилась в Мексике
53-летняя Кристи Ноэм выглядит роскошно.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм с официальным визитом посетила Мексику. В национальном дворце в Мехико она встретилась с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте. Ноэм также встретилась с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Кристи выглядела эффектно в белом топе и стильном голубом костюме, который состоял из двубортного жакета и узких укороченных брюк. Наряд она скомбинировала с бежевыми остроносыми туфлями на шпильках.
Ноэм сделала красивую прическу с локонами и насыщенный макияж с пышными накладными ресницами. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с жемчужинами, шею – жемчужным ожерельем, а руку – коктейльным кольцом.