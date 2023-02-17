В голубом костюме и на шпильках: нежный деловой аутфит президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду присутствовала на церемонии принесения присяги новоизбранным премьер-министром Дорином Речаном в Кишиневе. Речан возглавил новое правительство, которое вчера, 16 февраля, утвердил парламент.

Моя Санда / Фото: Associated Press

Санду предстала в нежном деловом образе. На ней был ее любимый голубой костюм, состоявший из двубортного жакета и прямых брюк со стрелками, а также белый топ.

Моя Санда / Фото: Associated Press

Лидер государства обула бежевые туфли-лодочки на шпильках. Она сделала аккуратную укладку боб-каре и нежный макияж.

Моя Санда / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Майя Санду опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в платье оливкового цвета с V-образным вырезом и рукавами три четверти.

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