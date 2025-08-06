В голубом костюме и на шпильках: новая первая леди Польши в элегантном образе предстала на инаугурации мужа

Кароль и Марта Навроцкие / © Associated Press

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В польском парламенте состоялась церемония инаугурации нового президента Польши Кароля Навроцкого. Он принял присягу и официально вступил в должность президента страны.

Кароль и Марта Навроцкий / © Associated Press

На мероприятии его поддерживала жена Марта Навроцкая, которая теперь официально стала первой леди Польши. Она появилась на церемонии в элегантном голубом костюме. Он состоял из юбки миди и асимметричного жакета с воротником-стойкой и декоративными пуговицами.

Король и Марта Навроцкий / © Associated Press

Голубой цвет символизирует верность, свободу и стабильность.

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Король и Марта Навроцкий / © Associated Press

Наряд очень идет госпоже Навроцкой и прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Король и Марта Навроцкий / © Associated Press

Аутфит Марта дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделали прическу с низким пучком, уложив челку на одну сторону, нежный макияж и завершила лук серьгами-гвоздями.

Король и Марта Навроцкий / © Associated Press

Напомним, что известно о новой первой леди Польши - Марте Навроцкой, читайте в нашем материале.