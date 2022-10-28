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В голубом костюме и на шпильках: президент Молдовы на деловой встрече

В голубом костюме и на шпильках: президент Молдовы на деловой встрече

Дата публикации
Просмотры
865
Время на прочтение
1 мин
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В голубом костюме и на шпильках: президент Молдовы на деловой встрече

Майя Санду / Фото: Getty Images

Майя Санду выбрала для своего аутфита нежный цвет костюма, который ей очень идет.

Президент Молдовы Майя Санду встретилась со своим болгарским коллегой – Руменом Радевом.

Там Санду предстала в красивом деловом аутфите. На ней был голубой костюм, состоявший из двубортного жакета и прямых брюк, а также топ такого же цвета.

Наряд политик дополнила светло-бежевыми туфлями-лодочками на шпильках.

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Санду сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж.

Президент Болгарии был одет в черный костюм, белую рубашку, голубой галстук с узором и черные туфли.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
865
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