В голубом костюме и нюдовых туфлях: элегантная принцесса София на мероприятии в Стокгольме

Шведская принцесса София продемонстрировала элегантный лук на публичном мероприятии в Стокгольме, которое посетила вместе со своим мужем принцем Карлом Филиппом.

Пара собралась вместе, чтобы присутствовать на запуске новой детской образовательной игры Dexi Ville в студии Mojang Studios в Стокгольме.

39-летняя принцесса появилась на мероприятии в голубом брючном костюме и молочном топе под жакетом, в тон которому подобрала клатч и нюдовіе туфли-лодочки на каблуках.

София распустила свои густые длинные волосы, сделала легкий дневной макияж, красный маникюр и надела яркий браслет на запястье, который, по-видимому, представлял собой цепь из сплетенных вместе деревянных лошадей. У нее на пальцах сверкало несколько колец, в том числе помолвочное и обручальное.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Новое издание игры Dexi Ville призвано способствовать обучению и особенно чтению молодежи. "Делая чтение важным элементом игрового процесса, мы стремимся улучшить беглость чтения и словарный запас в веселой и приятной обстановке", - пишет Daily Mail. Производство детской игры, разработанной Фондом принца и принцессы в сотрудничестве с Minecraft Education, поддерживается разработчиками программного обеспечения Microsoft и Nordea, универсальным скандинавским банком.

В прошлый свой выход принцесса София появилась на публике в молочном комбинезоне и туфлях на платформе, когда они с мужем провожали из страны короля Дании Фредерика X и королеву Мэри.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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