В голубом костюме и новой шляпе: королева Камилла с мужем Чарльзом посетила скачки

Королевская чета вместе с королевским советником по скачкам Джоном Уорреном посетили фестиваль Бетфреда Сен-Леже на ипподроме Донкастера.

Для этого мероприятия Камилла выбрала комбинированный жакет и юбку голубого оттенка от дизайнера Брюса Олдфилда, ранее этот костюм королева уже носила. Под жакетом у Камиллы виднелся белый топ. Образ Ее Величество дополнила новой шляпой Philip Treacy кремового цвета с лентой в тон основного наряда и с элегантным оливково-зеленым пером. В руках королева несла маленькуюкожаную сумку через плечо Bottega Veneta и обута была в кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

На жакете Камиллы была пришпилена брошь с бриллиантами, рубинами и сапфирами в виде подковы, которую королева часто надевает именно на скачки. Между цветных камней на броши есть буквы с бриллиантами, которые составляют слово "Минору", подробнее о ней мы рассказывали вот здесь.

Также у Камиллы была классическая прическа и макияж, а из украшений золотая цепочка с подвесками на шее и кольца.

Король Чарльз III надел серый костюм, к которому подобрал нежно-розовую рубашку в очень тонкую полоску и яркий галстук, а обут был в кожаные туфли-оксфорды с лаковыми носами.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в Шотландии король и королева посетили службу в честь покойной королевы Елизаветы II.

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