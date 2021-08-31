В голубом костюме и нюдовых лодочках: Елена Зеленская с мужем прилетела в США

В голубом костюме и нюдовых лодочках: Елена Зеленская с мужем прилетела в США

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в США.

В Instagram глава государства поделился снимком, где они с первой леди спускаются по трапу самолета. Елена Зеленская одета в светло-голубой брючный костюм и обута в нюдовые туфли-лодочки на каблуках. Белокурые волосы первой леди собраны заколкой сзади, в ушах сверкают золотые серьги, а на лице улыбка.

"Прибыли в Вашингтон по приглашению @joebiden. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - написано под постом президента Зеленского.

Первая леди также на своей странице опубликовала фото более крупного плана, где запечатлена с букетом желтых цветов и написала:

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"Впереди - насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие «Украинского дома», посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и многое другое".

Визит обещает быть насыщенным, будем следить за новыми публикациями первой леди и, конечно же, за тем, какие образы она подберет для публичных выходов.

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