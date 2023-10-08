В голубом костюме и с большими серьгами: красивая Елена Зеленская приняла участие в национальной премии для учителей

Елена Зеленская приняла участие в ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine, которую вручает с 2017 года общественный союз "Освіторія". Ею отмечают достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества. Основная цель премии уже второй год подряд во время полномасштабного вторжения – рассказывать истории учителей, чтобы таким образом поблагодарить их и подчеркнуть важность их труда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди поблагодарила всех украинских педагогов за их труд.

"Большая благодарность всем украинским педагогам, которые во время страшной войны продолжают работать! И учат не только образовательным предметам, но и стойкости и жизнелюбию. Укрепляют веру молодежи в свои силы. Показывают, что несмотря на враждебное нападение жизнь продолжается, а значит, в ней есть будущее – для детей, их семей, всей страны", – сказала со сцены Зеленская.

Она также вручила награду в номинации "Молодой учитель" 23-летнему Петру Ситеку из Львова. Награда присуждена за новейшие подходы в преподавании с элементами лидерства и менторства.

"Эта номинация чрезвычайно вдохновляет, ведь она о том, что для молодых людей профессия учителя престижна. Что работа увлекает их и не пугает трудностями. Кто-то из номинантов начал работать прямо перед войной, а кто-то — уже в разгар войны. Победитель подчеркивает важный для Украины курс на гендерное равенство. Женщины составляют около 85% украинских учителей. Так наш победитель дает надежду, что педагогический труд интересует и привлекает мужчин. Ибо равные возможности, за которые все эти годы борется Украина, должны быть и в профессии учителя", — отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Петр Ситек преподает во львовской Школе свободных и неравнодушных дебаты и менторство, которые, по его мнению, важны в формировании личности ученика.

"Петр говорит: прежде всего хочет вырастить учеников счастливыми людьми. А это именно то, чего все мы хотим для Украины. Потому что страна, где каждый человек счастлив, обязательно будет счастлива", — подытожила первая леди.

На мероприятии Зеленская предстала в красивом образе. На ней был белый топ и голубой костюм, состоявший из удлиненного жакета интересного кроя с акцентным тканевым поясом с пуговицами и штанов-палаццо. Наряд она дополнила белыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала идеально ровную укладку, нежный макияж и завершила аутфит большими белыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и с новой прической посетила Киевскую областную детскую больницу.

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