В голубом костюме и с красивой брошью на груди: королева Камилла появилась на ипподроме

Королева Камилла приехала на любимое конное мероприятие.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Пока в королевской семье бушуют страсти связанные с отречением от титулов принца Эндрю, супруга короля Чарльза — Камилла — посетила День чемпионов Аскота на ипподроме Аскот.

На публике Ее Величество появилась в голубом юбочном костюме от Bruce Oldfield, обута в туфли-лодочки Eliot Zed и с нюдовой сумкой в руках от Charlotte Lizbeth. Образ Камилла дополнила лаконичной светлой шляпой с голубой лентой, жемчужными серьгами с бриллиантами и бриллиантовой брошью, украшенной центральным сверкающим голубым лунным камнем.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Камилал сделала свою фирменную укладку и макияж и выглядела весьма радостной на любимом мероприятии, связанном с лошадьми.

На нем также появилась и дочка принцессы Анны — Зара Тиндалл. Она выбрала для выхода в свет темный синий костюм от The Fold, дополнив образ сумкой Aspinal of London цвета марсала, блузкой в тон, замшевыми сапогами Dune London, ободком на голове Bee Smith Millinery и серьгами-висюльками Van Peterson London.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

