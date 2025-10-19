- Дата публикации
В голубом костюме и с красивой брошью на груди: королева Камилла появилась на ипподроме
Королева Камилла приехала на любимое конное мероприятие.
Пока в королевской семье бушуют страсти связанные с отречением от титулов принца Эндрю, супруга короля Чарльза — Камилла — посетила День чемпионов Аскота на ипподроме Аскот.
На публике Ее Величество появилась в голубом юбочном костюме от Bruce Oldfield, обута в туфли-лодочки Eliot Zed и с нюдовой сумкой в руках от Charlotte Lizbeth. Образ Камилла дополнила лаконичной светлой шляпой с голубой лентой, жемчужными серьгами с бриллиантами и бриллиантовой брошью, украшенной центральным сверкающим голубым лунным камнем.
Камилал сделала свою фирменную укладку и макияж и выглядела весьма радостной на любимом мероприятии, связанном с лошадьми.
На нем также появилась и дочка принцессы Анны — Зара Тиндалл. Она выбрала для выхода в свет темный синий костюм от The Fold, дополнив образ сумкой Aspinal of London цвета марсала, блузкой в тон, замшевыми сапогами Dune London, ободком на голове Bee Smith Millinery и серьгами-висюльками Van Peterson London.