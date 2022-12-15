В голубом костюме и с новой прической: Джилл Байден очаровала красивым образом

Первая леди США подобрала для мероприятия эффектный аутфит.
Джилл Байден провела прием супругов африканских лидеров в рамках саммита лидеров США и Африки. Мероприятие состоялось в Центре исполнительских искусств Кеннеди в Вашингтоне.
Для такого события первая леди выбрала очень красивый образ. На Джилл был костюм голубого цвета с золотыми фигурными пуговицами. Наряд идеально сидел на стройной фигуре Байден.
Аутфит она дополнила любимыми бежевыми лакированными слингбэками от Valentino.
В этот день первая леди продемонстрировала новую прическу, которая очень ей идет. Джилл сделала насыщенный макияж, уши украсила элегантными серьгами, а руки – золотыми браслетами.
Напомним, ранее Джилл вместе с мужем Джо Байденом посетила состоявшуюся возле Белого дома церемонию "Уважение к брачному акту". Одета она была в бледно-голубое пальто, платье в тон, синий шарф и замшевые светлые сапоги.
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