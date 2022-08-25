В голубом костюме и с украинским флагом на груди: Нэнси Пелоси приехала в Сан-Франциско

Политик в деловом образе выступила на пресс-конференции.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции о лекарствах, отпускаемых по рецепту, и снижении расходов на медицинское обслуживание в клинике Southeast Health Center в Сан-Франциско, Калифорния.
Она также встретилась с медицинскими работниками и местными жителями, которые воспользуются положениями недавно принятого Закона о снижении инфляции, который снизит расходы на медицинское обслуживание и отпускаемые по рецепту лекарства.
Там Пелоси предстала в красивом деловом образе. На ней был голубой брючный костюм и белый топ. К жакету политик прикрепила значки в виде американского и украинского флагов.
Лук Нэнси дополнила голубо-бежевыми бусами. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на глазах завершили деловой аутфит спикера.
Напомним, ранее Пелоси выступила на пресс-конференции в лавандовом костюме и с жемчужными серьгами.
Читайте также: