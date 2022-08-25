В голубом костюме и с украинским флагом на груди: Нэнси Пелоси приехала в Сан-Франциско

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции о лекарствах, отпускаемых по рецепту, и снижении расходов на медицинское обслуживание в клинике Southeast Health Center в Сан-Франциско, Калифорния.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Она также встретилась с медицинскими работниками и местными жителями, которые воспользуются положениями недавно принятого Закона о снижении инфляции, который снизит расходы на медицинское обслуживание и отпускаемые по рецепту лекарства.

Там Пелоси предстала в красивом деловом образе. На ней был голубой брючный костюм и белый топ. К жакету политик прикрепила значки в виде американского и украинского флагов.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Лук Нэнси дополнила голубо-бежевыми бусами. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на глазах завершили деловой аутфит спикера.

Напомним, ранее Пелоси выступила на пресс-конференции в лавандовом костюме и с жемчужными серьгами.

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