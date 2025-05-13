В голубом костюме и шляпе-таблетке: принцесса Кико в нежном образе появилась на мероприятии в Токио

Принцесса Кико / © Getty Images

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Принцесса Кико приняла участие в генеральном собрании, которое состоялось в штаб-квартире Японского общества Красного Креста в Токио.

Принцесса появилась там в нежном аутфите. На ней был голубой наряд, состоявший из платья длины миди и жакета без воротника и со скрытыми пуговицами.

Принцесса Кико / © Getty Images

Образ Кико дополнила голубой шляпой-таблеткой, белой сумкой, белыми перчатками и кожаными белыми туфлями на стойких каблуках.

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У принцессы была скромная прическа, нежный макияж и жемчужные украшения – серьги-пусеты и ожерелье.

На мероприятии также побывала императрица Масако, которая для своего появления выбрала белый ансамбль с акцентной черной каймой.