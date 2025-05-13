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В голубом костюме и шляпе-таблетке: принцесса Кико в нежном образе появилась на мероприятии в Токио
Японская принцесса удачно сочетала в своем образе голубой наряд и жемчужные украшения.
Принцесса Кико приняла участие в генеральном собрании, которое состоялось в штаб-квартире Японского общества Красного Креста в Токио.
Принцесса появилась там в нежном аутфите. На ней был голубой наряд, состоявший из платья длины миди и жакета без воротника и со скрытыми пуговицами.
Образ Кико дополнила голубой шляпой-таблеткой, белой сумкой, белыми перчатками и кожаными белыми туфлями на стойких каблуках.
У принцессы была скромная прическа, нежный макияж и жемчужные украшения – серьги-пусеты и ожерелье.
На мероприятии также побывала императрица Масако, которая для своего появления выбрала белый ансамбль с акцентной черной каймой.