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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
441
Время на прочтение
1 мин

В голубом костюме и шляпе-таблетке: принцесса Кико в нежном образе появилась на мероприятии в Токио

Японская принцесса удачно сочетала в своем образе голубой наряд и жемчужные украшения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Кико

Принцесса Кико / © Getty Images

Принцесса Кико приняла участие в генеральном собрании, которое состоялось в штаб-квартире Японского общества Красного Креста в Токио.

Принцесса появилась там в нежном аутфите. На ней был голубой наряд, состоявший из платья длины миди и жакета без воротника и со скрытыми пуговицами.

Принцесса Кико / © Getty Images

Принцесса Кико / © Getty Images

Образ Кико дополнила голубой шляпой-таблеткой, белой сумкой, белыми перчатками и кожаными белыми туфлями на стойких каблуках.

У принцессы была скромная прическа, нежный макияж и жемчужные украшения – серьги-пусеты и ожерелье.

На мероприятии также побывала императрица Масако, которая для своего появления выбрала белый ансамбль с акцентной черной каймой.

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Дата публикации
Количество просмотров
441
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