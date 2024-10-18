В голубом костюме и слингбэках от Valentino: Джилл Байден в объективах фотографов

Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден шли по Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне по возвращении из поездки в Пенсильванию.

Первая леди была одета в белую блузку и голубой костюм, состоявший из жакета и прямых брюк со стрелками. Аутфит она дополнила любимыми бежевыми лакированными слингбэками на шпильках от Valentino.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

У Джилл была красиваая укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила жемчужными серьгами, шею – золотыми цепочками с подвесками, а к лацкану прикрепила золотую брошь.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Президент был одет в деловой темно-синий костюм, белую рубашку, красный галстук с интересным напоминающим животных принтом и черные туфли.

Напомним, Джилл Байден на мероприятии "Девушки ведут перемены" в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне продемонстрировала образ lady in red. На ней была красная рубашка и красный брючный костюм.

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