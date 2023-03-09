В голубом костюме и туфлях Prada: княгиня Шарлин на торжественном обеде

В среду, 8 марта, по приглашению Его Превосходительства господина Пьера Дарту Ее Светлость принцесса Шарлин присутствовала на обеде по случаю Международного женского дня. Этот обед, посвященный теме "Женщины и спорт", собрал вокруг принцессы молодых монегасских спортсменок, с которыми принцесса долго общалась.

На княгине был светло-голубой двубортный блейзер и брюки от бренда Akris, который она дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках от Dior. У Шарлин была классическая прическа и легкий макияж на лице.

Снимком с мероприятия поделились на официальной странице королевской семьи в Facebook.

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