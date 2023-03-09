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В голубом костюме и туфлях Prada: княгиня Шарлин на торжественном обеде

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1164
Время на прочтение
1 мин
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В голубом костюме и туфлях Prada: княгиня Шарлин на торжественном обеде

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин 8 марта посетила публичное мероприятие.

В среду, 8 марта, по приглашению Его Превосходительства господина Пьера Дарту Ее Светлость принцесса Шарлин присутствовала на обеде по случаю Международного женского дня. Этот обед, посвященный теме "Женщины и спорт", собрал вокруг принцессы молодых монегасских спортсменок, с которыми принцесса долго общалась.

На княгине был светло-голубой двубортный блейзер и брюки от бренда Akris, который она дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках от Dior. У Шарлин была классическая прическа и легкий макияж на лице.

Снимком с мероприятия поделились на официальной странице королевской семьи в Facebook.

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Дата публикации
Просмотры
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