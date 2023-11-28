В голубом костюме и в бриллиантах: Джилл Байден представила рождественский декор в Белом доме

Джилл Байден представила рождественский декор в Белом доме. В этом году темой рождественского сезона выбрали – "Магия, чудо и радость".

По словам первой леди, праздничные декорации были продуманы так, чтобы они вызвали у всех настоящую детскую радость и приятные воспоминания из детства.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Белый дом украшали неделю 300 дизайнеров и декораторов. Использовали 98 елок, 34 тысячи украшений, 142 тысячи огоньков, 72 веночка с красными лентами, более 22 тысяч колокольчиков, 350 свечей и 4600 метров ленты.

На мероприятие были приглашены семьи Национальной гвардии и местных военных. Кроме того, в рождественские праздники Белый дом планирует посетить более 100 тысяч гостей.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

"Знаете, детям есть чему научить нас, если мы достаточно мудры, чтобы слушать: как оставаться присутствующими, даже когда нас манит занятый мир; как открыться любви и чуду и удивляться каждому мгновению, как бы она ни была обычной; как найти красоту на остановке метро", – сказала супруга президента.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Во время презентации Джилл предстала в нежном аутфите. На ней был голубой костюм, состоявший из удлиненного жакета и широких брюк, и голубая рубашка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши она украсила большими бриллиантовыми серьгами, шею – золотыми цепочками, а к лацкану жакета прикрепила роскошную бриллиантовую брошь.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, как украсили Белый дом к Рождеству, можно посмотреть в нашем материале.

Читайте также: