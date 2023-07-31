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В голубом костюме и жемчужных украшениях: стройная 83-летняя Нэнси Пелоси пришла на премьеру фильма

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В голубом костюме и жемчужных украшениях: стройная 83-летняя Нэнси Пелоси пришла на премьеру фильма

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Экс-спикер Палаты представителей США выглядит просто великолепно.

Нэнси Пелоси посетила премьеру фильма "Белла!", которая состоялась в рамках Фестиваля еврейского кино в Сан-Франциско.

Для этого мероприятия конгресвумен выбрала яркий аутфит. На ней был белый топ и деловой голубой костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и приталенного жакета с розовой подкладкой.

Свой образ Нэнси дополнила голубыми кожаными туфлями, массивными жемчужными серьгами, жемчужным ожерельем и разноцветным браслетом.

Нэнси Пелоси / © Getty Images
Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Пелоси сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж с помадой красного оттенка.

В свои 83 года экс-спикер демонстрирует великолепную физическую форму и выглядит непревзойденно.

Напомним, Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции на тему предотвращения насилия с использованием оружия. Политик выбрала для своего образа белоснежный костюм, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками, и голубой топ.

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Дата публикации
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