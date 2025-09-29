ТСН в социальных сетях

В голубом костюме с бантом и на шпильках: президент Молдовы Майя Санду пообщалась с журналистами

На парламентских выборах в Молдове победила партия Майи Санду.

Майя Санду

Майя Санду / © Associated Press

Президент Молдовы Майя Санду пообщалась со СМИ после парламентских выборов в Кишиневе, на которых победила ее проевропейская партия "Действие и солидарность".

Майя Санду / © Associated Press

Майя Санду / © Associated Press

Перед прессой она предстала в красивом деловом образе. На ней был белый топ и голубой костюм, который состоял из юбки-карандаша и жакета с завязками-бантом.

Майя Санду / © Associated Press

Майя Санду / © Associated Press

Аутфит лидер государства дополнила коричневыми кожаными остроносыми кожаными туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка боб каре и макияж с шоколадным блеском на губах.

Майя Санду / © Associated Press

Майя Санду / © Associated Press

Напомним, Майя Санду на праздновании Дня независимости Молдовы появилась в платье с вышитыми рукавами.

