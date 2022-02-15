В голубом костюме с серебряными вставками: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

Народный депутат чувствует приближение весны, поэтому надела на работу наряд нежного весеннего оттенка.

Сегодня, 15 февраля, Юлия Тимошенко в стенах парламента появилась в костюме весеннего оттенка – голубого. Наряд состоял из жакета с серебряными вставками по бокам и серебряными пуговицами, а также юбки-карандаша. Костюм политик сочетала с черной водолазкой.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Ежедневно уже более полугода Юлия Владимировна ходит с одной прической, которая ей очень полюбилась – идеально ровным низким хвостом, который она укладывает либо набок, либо назад. Изменяется только объем начеса. Такая укладка очень идет нардепу.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Свой деловой аутфит Тимошенко дополнила нежным макияжем и оптическими очками в изящной темной оправе.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

А вчера на Согласительном совете Юлия Владимировна появилась в сдержанном черном наряде.

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