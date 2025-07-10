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В голубом костюме с вырезом на декольте: будущая невестка принцессы Анны посетила Уимблдон
Харриет Сперлинг сопровождала своего возлюбленного Питера Филлипса на Уимблдонский турнир в Лондоне.
Пара посетила десятый день Уимблдонского теннисного турнира во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.
Харриет приехала в небесно-голубом коротком топе от Wiggykit с вырезом на декольте и объемными рукавами и юбке от этого же бренда с белой вышивкой. У нее на шее была золотая цепочка с кулоном, солнцезащитные очки от Finlay & Co., ее волосы были распущены и красиво уложены волнами, а в ушах были золотые серьги и легкий макияж на лице.
Сын принцессы Анны был в синем пиджаке, полосатой голубой рубашке и полосатом галстуке и в очках от солнца.
В этот же день на Уимблдоне появилась королева Камилла. Она приехала со своей младшей сестрой Аннабель Эллиот.