В голубом костюме-тройке: Елена Зеленская продемонстрировала новый деловой аутфит

Первая леди Украины выбрала для своего выхода деловой костюм нежного оттенка.

Елена Зеленская приняла участие в подписании меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и информационной политики, Государственным агентством развития туризма и Медиасервис MEGOGO.

Кроме того, первая леди объявила к 30-летию украинской независимости о начале работы над запуском 30 украинских аудиогидов по культурным центрам.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Фотографии с события она выложила на своей странице в Instagram. Там Елена появилась в деловом образе. На ней был голубой костюм-тройка, состоящий из жакета, жилета и широких брюк. Наряд госпожа Зеленская дополнила бежевыми туфлями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волнистая укладка, нежный макияж и лаконичные серьги завершили лук Елены.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Рассказывать о запуске украиноязычного аудиогида в мире — это хороший признак того, что украинскую услышат еще больше людей. Каждая такое событие становится очередным шагом в развитии имиджа страны", — написала она в посте.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Напомним, недавно Зеленская приняла участие в первом региональном форуме, посвященном реализации изменений в школьном питании, который состоялся на Киевщине. Перед публикой Елена появилась в брючном костюме шоколадного цвета и белой рубашке. Волосы она завязала в хвост, выпустив спереди пряди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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